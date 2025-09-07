Fabbri: "Partita difficile", Capicchioni: "Risultato un po' largo", Nanni: "Capire l'importanza dei momenti"

Foto: FSGC/Pruccoli

Nel dopo partita le considerazioni dei protagonisti della partita:

"È stata una partita difficile - ha detto Filippo Fabbri - soprattutto dopo l'espulsione. Sapevamo che ce la potevamo giocare, però chiaramente quando ti ritrovi in dieci, dal ventesimo del primo tempo, devi lottare. Siamo arrivati alla fine, che eravamo stanchissimi, probabilmente abbiamo mollato un po' anche mentalmente, che è una cosa che dobbiamo migliorare, però fai fatica a valutare una partita come questa dopo che sei rimasto in dieci contro una squadra che è nettamente più forte di noi in questo momento".

"Il risultato è un po' largo, - conferma Lorenzo Capicchioni - Il primo tempo abbiamo giocato molto bene, abbiamo preso un tiro in mezzo agli uomini, Colombo non l'ha vista, però abbiamo fatto molto bene per 70 minuti. Dopo loro hanno preso più campo e si è fatta vedere la differenza".

"Se abbiamo fatto comunque un percorso increscendo fino ad ora, - ha detto Nicola Nanni - è normale che si passa anche da queste partite qua. Dobbiamo capire l'importanza dei momenti, l'importanza degli episodi e capire come girarli, perché basta veramente un attimo, basta staccare la spina un mezzo secondo, come ha detto il mister, e si rischia veramente di fare la differenza in positivo e negativo, e oggi l'abbiamo capito."











