CAMPIONATO SAMMARINESE Fabiano Piscaglia: "Orgoglioso di far parte della storia del Domagnano" Il presidente della squadra giallorossa alla celebrazione dei 60 anni della società

Intervista a Fabiano Piscaglia, Presidente del Domagnano FC, in occasione delle celebrazioni dei 60 anni di vita della società. "È un traguardo davvero importante, io sono onorato e orgoglioso di farne parte. Devo ringraziare i miei predecessori, perché sono stati loro che hanno fatto la storia del Domagnano. Non dimentichiamoci di ricordare il commendatore Boccalatte che con altri colleghi qui di Domagnano ha fondato la nostra gloriosa società, a cui siamo grati. Io mi sento onorato di rappresentare in questo momento il Domagnano, lo sono da parecchi anni. Spero il prima possibile di poter lasciare il testimone a uno dei miei collaboratori, dei miei ragazzi, che sono tutti pronti. Rappresenta tanti anni di storia, perché 60 non sono pochi, e rappresenta tante vittorie, perché non dimentichiamoci che il Domagnano è una tra le tante gloriose vincenti della società di San Marino. Comunque deve essere di buon auspicio per un futuro sempre roseo per il nostro calcio.

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