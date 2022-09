Fabio Vitaioli: "Partite come queste aiutano ad alzare il livello. Fabbri? Mi piace molto, mi dicono abbia la testa sulle spalle"

La Nazionale torna in campo con Seychelles ed Estonia e l'ex difensore biancazzurro Fabio Vitaioli. che contro i baltici, nelle qualificazioni europee del novembre 2014, strappò uno 0-0. Il difensore si sofferma sull'importanza di giocare amichevoli come quella contro gli africani e fa un in bocca al lupo a uno dei suoi "eredi" nel reparto arretrato, il giovane Filippo Fabbri: "Lo sto seguendo, mi piace molto. Non lo conosco molto ma mi hanno detto che è un bravo ragazzo, con la testa sulle spalle".

Nel video la sua intervista