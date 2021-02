NAZIONALI Fabrizio Costantini guiderà anche l'Under 19 Confermato Roberto Osimani, C.T. della Nazionale di Futsal

Fabrizio Costantini guiderà anche l'Under 19.

In attesa di conoscere nel dettaglio il calendario delle qualificazioni europee Under 21, Fabrizio Costantini ha ricevuto anche l’investitura a Commissario Tecnico ad interim dell’Under 19. Sarà dunque lui a guidare i Bianco-azzurrini nelle qualificazioni europee che si terranno in Olanda dal 24 al 30 marzo, e che vedranno San Marino sfidare – nell’ordine – Olanda, Serbia e Armenia. Dopodiché Costantini tornerà ad occuparsi a tempo pieno della Nazionale Under 21, mentre la panchina della Nazionale Under 19 – di nuovo in campo dal 10 al 16 novembre, in Turchia, per le qualificazioni all’Europeo 2022, con la squadra padrona di casa, la Lettonia e la Romania quali “compagne di viaggio” – avrà un nuovo inquilino.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});



Quest’ultimo sarà annunciato entro l’inizio dell’estate; lo stesso avverrà per i nomi dei CT delle altre Nazionali giovanili, a cominciare da quella Under 17 che in autunno (20, 23 e 26 ottobre le date) giocherà le proprie, di qualificazioni europee, in questo caso in Romania contro le Selezioni di casa, di Russia e di Germania. Nel segno della continuità più profonda, invece, il percorso della Nazionale di Futsal, la cui guida è stata ulteriormente confermata nelle mani di Roberto Osimani, Commissario Tecnico in carica dal 2016 e che nel corso del 2020, assieme ai suoi ragazzi, ha fatto la storia del movimento sammarinese grazie al passaggio del turno conquistato nell’ormai nota trasferta bulgara, cui ha fatto seguito la doppia sfida play-off giocata contro la Danimarca. Non ci saranno impegni ufficiali nel 2021 e neppure nel 2022, pertanto il tecnico di Chiaravalle potrà sfruttare questo ampio lasso temporale per lavorare ulteriormente ai progressi della squadra, in attesa di altri obiettivi prestigiosi cui dare la caccia non appena i Biancoazzurri torneranno a calcare i parquet internazionali.



I più letti della settimana: