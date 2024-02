CALCIO Fabrizio Costantini torna in panchina Nuova avventura per l'ex ct di San Marino.

Nuova avventura per l'ex ct di San Marino Fabrizio Costantini. Il tecnico sammarinese è il nuovo allenatore della Vis Novafeltria, squadra del campionato di Eccellenza Emilia Romagna. Costantini guiderà questa sera il primo allenamento, domenica il debutto in casa contro il Russi. Con 21 punti la Vis Novafeltria è attualmente in zona play-out e reduce dal ko per 2-1 contro il Cava Ronco. Nella rosa della Vis Novafeltria anche il sammarinese Marco Gasperoni, attaccante classe 2004. Per Costantini si tratta di un debutto nel campionato di Eccellenza, aveva richieste anche in serie D e all'estero, e un ritorno sulla panchina di un club dopo aver guidato under 21 e nazionale maggiore. Il nuovo tecnico della Vis Novafeltria sarà ospite della puntata di venerdì di Extra Time.

