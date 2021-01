Faetano: arriva Adil Mezgour

Rinforzo in attacco per il Faetano. La società gialloblu ha annunciato l'arrivo di Adil Mezgour. Classe 1983 ex di Bellaria e Lentigione è a disposizione del tecnico Fabiani.

