CAMPIONATO SAMMARINESE Faetano-Domagnano, Amati: "Non era una partita facile". Sperindio: "Abbiamo lottato per la maglia"

Soddisfatto per i 3 punti il tecnico del Domagnano Manuel Amati: "Era una partita non facile, perché comunque si veniva da un periodo di inattività e loro avevano le ultime speranze per provare ad attaccarsi al treno playoff, quindi sapevamo che sarebbe stata una partita molto scorbutica. Ho fatto i complimenti al loro allenatore a fine partita, perché si è vista una notevole crescita rispetto alla gara dell'andata, dove magari ci avevano aspettato un po' di più, mentre oggi hanno pressato alto a tutto campo, hanno messo tanta energia in campo. Insomma, non è stato facile. Poi noi avremmo dovuto forse sfruttare qualche ripartenza nel secondo tempo, già dai primi minuti che ci era concessa, siamo veloci, siamo bravi in quello, però non siamo riusciti a arrivare in maniera pulita alla conclusione. Quella è stata una pecca che poi ci ha portato a soffrire fino all'ultimo secondo"

L'allenatore del Faetano Floriano Sperindio si complimenta con i suoi per la prestazione offerta: "Abbiamo chiesto soprattutto la prestazione ai ragazzi, perché nelle ultime eravamo un po' sotto tono, quindi la società ci teneva a finire bene. Abbiamo fatto una buonissima partita, quasi alla pari, contro una delle squadre rivelazione dell'anno, quindi non posso dire niente. Il pareggio poteva starci. Abbiamo avuto diverse occasioni, qualche fuorigioco dubbio, abbiamo preso l'ennesimo gol su calcio d'angolo. Purtroppo è un mantra di questa stagione. Dovremo chiudere la stagione giocando come stasera, cercando di onorare le partite, la maglia. La società ci chiede questo, quindi cerchiamo di finire nel migliore dei modi".



I più letti della settimana: