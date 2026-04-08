Faetano-Domagnano, Greco: "Emozione unica, contento per me e per la squadra"

Protagonista assoluto del match Giacomo Greco: il centrocampista classe 2007 segna all'esordio dal primo minuto regalando una vittoria fondamentale al Domagnano: "È stata un'emozione unica, sicuramente l'esordio della titolare era già una grande soddisfazione, poi riuscire a vincere con il gol che ci ha dato i tre punti è sicuramente la soddisfazione più grande da quando sono qui al Domagnano. Ma la cosa più importante è che siamo riusciti a vincere in una situazione complicata di classifica in cui dobbiamo riuscire a portare a casa tanti punti in queste ultime partite per riuscire a raggiungere i play-off direttamente. Appena sono arrivato qui la cosa che ho notato è sicuramente il gruppo, è la parte migliore di questa squadra. I miei compagni sono sempre con me, sia quando gioco che quando non gioco e sono veramente felice di avere degli amici e dei compagni del genere. In vista dei play-off sicuramente dobbiamo cercare di migliorare dal punto di vista tattico perché oggi magari ci è mancato qualcosa però secondo me a livello di intensità non abbiamo peccato e dobbiamo riuscire a giocarcela con le squadre sopra di noi anche perché saranno quelle che affronteremo nelle partite finali"

