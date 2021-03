La Società Calcio Faetano ha deciso di esonerare il tecnico Fulvio Fabiani. A lui vanno i ringraziamenti per il lavoro profuso in questi mesi difficili e gli auguri più sinceri per il proprio futuro. La società ha richiamato in panchina Alessandro Fabbri, che aveva rassegnato le dimissioni nell’ottobre scorso. Fabbri ha guidato gli ultimi due allenamenti settimanali e sarà in panchina oggi nella sfida di campionato con il Cailungo.