Faetano, Fabio Gasperoni: "Il girone unico è di buon auspicio, con Cioffi fatto salto di qualità Alla sosta del campionato, il Faetano del presidente Fabio Gasperoni era lanciatissimo verso i play off. Il numero 1 gialloblu non condivide la scelta di assegnare i posti nelle Coppe Europee alle prime tre squadre del Q1.

19 punti, frutto di 6 vittorie e un solo pareggio. Il Faetano del presidente Fabio Gasperoni Fabio Gasperoni ha cambiato decisamente marcia nella seconda fase della stagione tanto da raccogliere in 7 partite disputate nel Q2 più punti in assoluto. Un risultato ottenuto con Renato Cioffi in panchina. Con il campionato ancora non ufficialmente concluso, la speranza del Faetano è di tornare in campo.

Vero che i gialloblu un pensiero all'Europa lo avevano fatto e la scelta di promuovere nelle Coppe le prime tre del Q1 non trova il favore del presidente Gasperoni in caso fosse decretata la sospensione. Il futuro dei gialloblu è già proiettato anche alla prossima stagione, quella su giro unico che tornerà a distanza di 35 anni dalla prima volta, quando proprio il Faetano si aggiudicò il primo campionato sammarinese.

Sentiamo il presidente del Faetano, Fabio Gasperoni

