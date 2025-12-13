Faetano-Fiorentino, le parole di Costantini e Sperindio

Un allenatore finalmente soddisfatto, l'altro un po' scoraggiato, che spera in rinforzi dal mercato. Questo ha restituito la sfida del 13° turno di Campionato sammarinese tra Fiorentino e Faetano: l'allenatore soddisfatto è Fabrizio Costantini, che ha vinto la quarta partita di fila, stavolta per 3-0, quello amareggiato è Floriano Sperindio, che sta vedendo i gialloblù sgretolarsi rapidamente.

"È servito un po' di tempo per trovare la quadra, anche perché ci sono tanti giocatori nuovi, poi diciamo che sta anche girando abbastanza bene ora - spiega Costantini -. È la quarta partita in cui non prendiamo goal e poi noi uno in qualche modo lo segniamo. Secondo me stiamo andando sul canale giusto, poi arriveranno anche i momenti complicati, ma adesso sono contento".

Oggi avete concesso pochissimo, ma soprattutto avete creato tanto...

"In realtà abbiamo sempre creato, anche all'inizio. Adesso là davanti aspettiamo tanto Ben Kacem, che non abbiamo mai avuto ed è ancora a mezzo servizio, però stanno dando tutti un contributo. Diciamo che abbiamo una rosa abbastanza buona e a gennaio la sistemeremo ancora meglio, però sono contento".

Con queste quattro vittorie anche la zona play-off diretto è quasi a portata...

"Il nostro obiettivo, quello che ci eravamo prefissati a inizio anno, era di arrivare più in alto possibile, possibilmente entrando nei play-off in maniera diretta. Chiaro che sia complicato, perché ci sono squadre attrezzate, molto forti, davanti, però non nascondo che ci crediamo".

Per il Faetano è la seconda sconfitta di fila, ma arriva in una maniera molto più brusca rispetto al 4-1 della scorsa settimana, dove il Domagnano ha rischiato di essere riacciuffato nel finale, prima di scappar via. Stavolta, sotto 2-0, i gialloblù non hanno reagito nella ripresa.

"Stiamo raschiando il barile in questo periodo - dice Sperindio -. Non avevamo neanche cinque cambi. I ragazzi hanno dato il massimo, non posso dire loro niente".

Come si può provare a invertire la rotta?

"Adesso cercheremo di finire in modo dignitoso il 2025 nell'ultima partita col Tre Fiori, che non sarà facile, poi vedremo al gennaio se riusciremo, almeno ad avere qualche giocatore in più".

Oggi si è vista tanta difficoltà, soprattutto in fase offensiva e soprattutto nel secondo tempo...

"Non abbiamo mai tirato in porta, è difficile giocare senza attaccanti. I ragazzi che stanno giocando davanti si stanno adeguando, ci stanno mettendo il massimo dell'impegno. Purtroppo sapevamo di queste difficoltà quando tre o quattro giocatori nelle scorse settimane sono andati via".







