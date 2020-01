Faetano in testa al Q2 grazie alla vittoria con il Domagnano

Continua la cura Renato Cioffi. Il Faetano vince la prima del 2020, lo fa di misura contro il Domagnano e si porta in testa al Q2. Decide la rete di Michele Pieri sugli sviluppi di un calcio di punizione.

Si apre nel migliore dei modi il 2020 anche di Cosmos e Fiorentino. I gialloverdi raccolgono il primo successo stagionale con un 3-0 alla Juvenes/Dogana. La partita si sblocca al 26' con il classe 2000 Stefano Sartini, l'ultimo a toccare la palla in fondo alla rete. Nella ripresa è doppietta per Stefano Sartini con il gol di testa sul primo palo in anticipo. A completare la bella vittoria della squadra di Protti il gol di Riccardo Bonfigli che si libera e con un destro potente batte il portiere della Juvenes/Dogana.

Vince anche il Fiorentino. La squadra del nuovo tecnico Manuel Amati passa in vantaggio dopo due minuti con Tommaso Guidi, suo l'ultimo tocco, sul quale poi cerca di intervenire un avversario. Il pari il San Giovanni lo ripristina su calcio di rigore trasformato da Alessandro Grilli. Il gol della domenica e da tre punti è quello di Pietro Protino. Gran tiro da fuori che vale la vittoria.