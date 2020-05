CAMPIONATO Faetano, Indelicato: "Peccato per la sospensione del campionato. Europa? Speriamo" 'attaccante del Faetano - arrivato nel mercato di riparazione - si è reso subito grande protagonista della cavalcata della squadra di Cioffi nel Q2 e sogna di giocare nelle coppe europee.

24 anni – 25 da compiere a settembre – ma già una valanga di reti segnate tra Serie D ed Eccellenza: Alessio Indelicato, protagonista in Italia soprattutto con le maglie di Bellaria e Romagna Centro, ha scelto di tornare nel campionato sammarinese da gennaio e di ripartire dal Faetano di Renato Cioffi. E' stato un ritorno a San Marino. Si, perchè Indelicato aveva già “assaggiato” il campionato sammarinese disputando i play-off con il Tre Fiori nel 2018. A distanza di anni – secondo l'esterno gialloblu – il livello si è alzato notevolmente. Diciannove punti nel Q2, + 5 sul secondo posto e post-season praticamente in tasca per un Faetano rivoluzionato dal mercato di riparazione. Se non si dovesse ripartire e in caso di stagione conclusa, Indelicato spera comunque di poter giocare le coppe europee.

Nel servizio l'intervista ad Alessio Indelicato, attaccante Faetano.

