CAMPIONATO SAMMARINESE Faetano - La Fiorita. Ceci: "Ora ogni punto conta doppio"

"Sapevamo che sarebbe stata una partita difficile, anche perché è la terza in una settimana". Dopo il successo per 4-0 sul Faetano, Stefano Ceci, allenatore del La Fiorita, è contento per i tre punti, ma già concentrato sul prosieguo del campionato, dove ora ogni punto e ogni turno contano doppio. "Anche altre squadre di vertice sabato hanno avuto dei problemi e noi giocavamo contro una formazione che aveva subito cinque gol nell'ultima gara, quindi sono sempre partite dal punto di vista psicologico molto delicate - prosegue -. Si risolvono o magari si hanno dei vantaggi su degli episodi che però ci siamo andati a cercare, quindi sono contento in generale della partita, senz'altro".

Domenica prossima voi sfiderete il Tre Fiori, la Virtus sarà contro il Fiorentino, insomma un turno importantissimo per la corsa al titolo.

"Sì, lo sono in realtà tutti, perché le partite cominciano a essere di meno. C'è ancora chiaramente strada da percorrere, però adesso ogni partita i punti valgono il doppio, quindi sarà un'altra giornata di campionato importante, dobbiamo recuperare un po' di energie, come del resto credo anche le altre squadre, però siamo contenti".

