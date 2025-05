CAMPIONATO SAMMARINESE Faetano-La Fiorita, Cicarelli: "E' un secondo campionato, vogliamo vincere". Zonzini: "Un po' di rammarico resta"

Proiettato verso la doppia semifinale con il Cosmos il centrocampista de La Fiorita, Daniel Cicarelli: "Come domenica è stata una partita molto difficile perché si tratta di un altro campionato. Dovevamo fare questa partita bene per arrivare contro il Cosmos con la fiducia giusta e fare anche bene lì. Abbiamo fatto un campionato bellissimo. Peccato che non siamo riusciti ad arrivare davanti alla Virtus, complimenti a loro. Adesso è un altro campionato, come ho detto, dobbiamo stare bene con la testa, portare tutto che abbiamo fatto di buono in campionato e vincere questi play-off".

Soddisfatto per il campionato, meno per le due prestazioni con La Fiorita il centrocampista del Faetano Kevin Zonzini: "Per il discorso del campionato siamo contenti di aver raggiunto quello che per noi era l'obiettivo, una volta arrivati qua, purtroppo abbiamo fatto due partite secondo me non alla nostra altezza, potevamo fare molto meglio, ed è andata così. Quindi guardiamo il bicchiere mezzo pieno, siamo contenti di quello che abbiamo fatto con tutti quanti, grazie allo staff, a tutti noi, però c'è un po' di rammarico per come abbiamo finito. Un fatto di atteggiamento, un po' di paura, un po' di personalità, forse non siamo ancora pronti a giocare questo tipo di partita qua con un certo tipo di squadre".

