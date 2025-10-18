Faetano - Libertas dura 55 minuti: è 1-1

Foto: Fsgc/Montanari

Nel sesto turno di campionato, Faetano e Libertas si prendono un punto a testa al termine di una partita che offre tanto sul piano dell'agonismo, ma poco su quello delle occasioni. Entrambe le squadre hanno dimostrato di poter condurre il gioco, almeno contro una pari classifica, eppure difettano ancora in fase di realizzazione.

Nella Libertas si rivede dal primo minuto Morelli, nel Faetano guida l'attacco Romano, con Morgante e Gachewicz ai lati. Sono proprio i due esterni a confezionare la prima azione degna di nota, al 20': cross di Morgante, testa di Gachewicz e palla di poco a lato. Al 25' il Faetano prova a capitalizzare la superiorità nel palleggio entrando in area con una combinazione tra Devenuto e Romano. L'attaccante rende il pallone al centrocampista che però alza troppo la conclusione.

Lo schiaffo subito sveglia la Libertas, che prende coraggio e guadagna campo. Prima risponde con una rovesciata di Casotti, finita a lato non di tanto, poi lo stesso attaccante si guadagna un calcio di rigore, affossato da un'uscita in ritardo di Caputo. Dal dischetto va Morelli, che spiazza il portiere e segna l'1-0. A questo punto il Faetano entra in confusione e la Libertas diventa padrona del campo, ma riesce a creare solo un'altra, vera occasione, al 34', quando Fabio Tomassini calcia di controbbalzo dal limite, andando a un nulla dal bersaglio.

La spinta amaranto, di fatto, si esaurisce qui, perché nella ripresa arrivano solo altre due occasioni, entrambe nei primi 10 minuti, entrambe gialloblù. La prima capita a Morgante, migliore dei suoi, che si getta su un cross dalla destra, ma alza troppo il tiro, disturbato dal marcatore. La seconda la crea lo stesso esterno del Faetano, ed è quella buona. Il numero 7 semina due avversari in dribbling sulla sinistra, poi serve un pallone al centro, dove arriva a rimorchio Devenuto, che si rifà per l'occasione mancata nel primo tempo e scaraventa in rete il goal del pareggio.

Nel resto dell'incontro, le squadre lottano, ma nessuna delle due riesce più a impensierire il portiere avversario. Ad Acquaviva finisce 1-1.







