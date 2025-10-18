CAMPIONATO SAMMARINESE Faetano - Libertas. Spartera: "Buon inizio di stagione", Vitiello: "Giochiamo bene, servono goal" L'allenatore gialloblù e il ds degli amaranto analizzano l'1-1 maturato nel 6° turno

Tre sconfitte, due vittorie e un pareggio: questo è il bilancio del Faetano nel primo quinto di stagione. Un bottino che l'allenatore Tiziano Spartera ritiene positivo, soprattutto visto il poco tempo che ha avuto a disposizione per plasmare il gruppo, ma che in futuro potrebbe essere ancora migliore se arrivassero dei rinforzi d'esperienza in attacco, a gennaio: "Io sono arrivato il 27 agosto e insieme a me sono stati tesserati sette-otto giocatori nuovi, quindi tanti erano senza preparazione. Non è stato semplice metterli subito tutti assieme, prepararli non solo tecnicamente e tatticamente, è un discorso anche fisico e mentale. Quindi il bilancio è positivo. Adesso stiamo cercando di entrare sempre più in condizione ma, vedendo la partita di oggi, dobbiamo anche muovere la palla più velocemente, con più personalità, sia in difesa, sia a centrocampo. Davanti abbiamo parecchi attaccanti, però siamo una squadra molto giovane e con tanti che stanno cominciando ora a giocare tra i grandi: sicuramente è positivo far crescere i giovani, però a gennaio qualcun altro ci dovrà dare una mano".

Oggi infatti si è vista una squadra che sa palleggiare, ma che ancora cerca soluzioni offensive...

"Sì, riusciamo a fare anche cose buone partendo dalla difesa, e pure a metà campo, però davanti bisogna saper tenere la palla e attaccare gli spazi, dobbiamo capire quando sia giusto difendere e quando attaccare.

Qual è l'obiettivo stagionale?

"L'obiettivo della società è la medio-alta classifica, però sappiamo che davanti ci siano 5-6 ottime squadre. Poi c'è il gruppo di 3-4 squadre, come noi, che possono dire la propria per arrivare a metà classifica. Come staff tecnico, l'obiettivo è di far crescere i giocatori e di dare il meglio: con l'esperienza di qualcun altro, che potrà arrivare a gennaio, potremo dire la nostra in campionato".

Chi si rammarica per alcune occasioni non sfruttate è Emiliano Vitiello, direttore sportivo della Libertas, che commenta: "Oggi si sono viste delle cose buone, sappiamo che ci sia ancora tanto da lavorare, però l'atteggiamento è stato giusto da parte dei ragazzi. Poi, peccato per i tanti errori nell'ultimo passaggio, perché in fase di costruzione siamo stati, secondo me, superiori all'avversario. Abbiamo cercato di costruire come piace al nostro allenatore, però poi nell'ultimo passaggio siamo mancati".

In queste prime sei partite sono arrivati quattro risultati utili, ma cinque punti. Bicchiere mezzo pieno o mezzo vuoto?

"Io guardo più ai punti che alle prestazioni, anche se sicuramente sono confortanti, per quella che è la richiesta dell'allenatore alla squadra. All'appello, secondo me, mancano un po' di punti per la mole di lavoro e di gioco che costruiamo, però davanti stiamo facendo fatica a trovare la via del goal".

