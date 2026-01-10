Faetano, preso Enrico Golinucci.

Il centrocampista lascia la Folgore dopo 4 stagioni e mezzo.
Il Faetano rinforza il centrocampo con Enrico Golinucci. L'ex nazionale, classe '91, lascia la Folgore dopo 4 stagioni e mezzo: in questo campionato, coi giallorossoneri, ha totalizzato 6 presenze.
I più letti della settimana:
{{title}}
Questo sito fa uso di cookie, anche di terze parti, necessari al funzionamento e utili alle finalità illustrate nella privacy e cookie policy. Per maggiori dettagli o negare il consenso a tutti o alcuni cookie consulta la nostra privacy & cookie policy