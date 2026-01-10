MERCATO

Faetano, preso Enrico Golinucci

Il centrocampista lascia la Folgore dopo 4 stagioni e mezzo.

Faetano, preso Enrico Golinucci.

Il Faetano rinforza il centrocampo con Enrico Golinucci. L'ex nazionale, classe '91, lascia la Folgore dopo 4 stagioni e mezzo: in questo campionato, coi giallorossoneri, ha totalizzato 6 presenze. 

