Faetano, Sperindio e Galesi: "Buon punto, ma con rammarico"

Il Faetano muove la classifica con lo 0-0 col Cosmos, risultato che però soddisfa solo a metà il tecnico Floriano Sperindio: "Un buonissimo punto, però vedendo poi l'andamento della partita, con gli ultimi minuti dove abbiamo avuto almeno quattro palle gol, forse un po' di rammarico ci rimane. Adesso con il mercato di gennaio sono arrivati i nuovi ragazzi e ci stiamo un po' ritrovando, i risultati cominciano a venire. Per noi quella di domenica contro la Libertas sarà una finale per i playoff".

"Potevamo fare un po' meglio - gli fa eco il portiere Vincenzo Galesi - però è stato importante anche il pareggio, serviva. Peccato per quel paio di occasioni che abbiamo avuto, ma va bene così. Io faccio il mio, o almeno ci provo, è quello che devo fare. Sono sempre pronto, sempre".







