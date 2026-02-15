CAMPIONATO SAMMARINESE Faetano, Sperindio ed Elia in coro: "Peccato, occasione persa"

C'è rammarico nelle parole del tecnico del Faetano Floriano Sperindio: "Abbiamo avuto diverse occasioni, e anche loro, è stato bravo il nostro portiere. L'unico rammarico è che non si può prendere il gol su un nostro possesso al novantesimo, sbilanciati in avanti. Quando le partite non si possono vincere non bisogna perderle. La stagione non è compromessa, però tenevamo lì ancora la Libertas e più o meno le partite che abbiamo noi e la Libertas si equivalgono, quindi avevamo ancora speranza. La stanchezza di tre partite in una settimana si è fatta sentire perché avevamo anche qualche defezione, però bravi loro, ci hanno creduto di più e negli episodi sono stati più bravi"

Gli fa eco l'attaccante gialloblu Giuseppe Elia: "Purtroppo non abbiamo creato molto, però diciamo che alla fine purtroppo è stata decisa da una imbucata su palla nostra persa al limite dell'area, eravamo sbilanciati, è andata così. Volevamo vincere, ci tenevamo perché così accorciavamo in zona play-in, però ancora è lunga, non molliamo. Ancora è tutto aperto, ora abbiamo due partite importanti con le prime della classe, però noi giochiamo sempre per vincere"

