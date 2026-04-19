Faetano-Tre Fiori, Girolomoni: "Bravi e calmi, bastava l'1-0". Sperindio: "Abbiamo tenuto testa alla capolista"

Il tecnico del Tre Fiori Danilo Girolomoni sottolinea le difficoltà della sfida ma applaude i suoi ragazzi per la prestazione: "Innanzitutto complimenti al Faetano che ha fatto una partita eccezionale, tirandocela fino all'ultimo e dimostrando che bisogna lottare fino all'ultimo secondo dell'ultima partita per poter portare a casa il risultato. Poi noi siamo stati bravi, calmi, soprattutto dopo le due occasioni grandissime che abbiamo avuto nel primo tempo e non siamo riusciti a finalizzare, cosa che può succedere. Ho chiesto calma anche durante l'intervallo, i ragazzi sono riusciti in campo tranquilli, abbiamo creato, abbiamo forse finalizzato meno di quello che potevamo, però bastava l'1-0 e così è stato e va bene così. Contro il Pennarossa dovremo avere lo spirito di sempre, giocare tranquilli, pensare a quella partita che poi magari ti darà un premio diverso da tutte le altre partite, però non chiedo nulla di diverso da giocare come abbiamo sempre fatto. Penso che quello che abbiamo oggi l'abbiamo ottenuto sul campo, ci è stato regalato poco, la dimostrazione della partita di oggi e quindi chiedo ai ragazzi solamente di fare quello che hanno sempre fatto meravigliosamente fino adesso"

Orgoglio che traspare anche nelle parole dell'allenatore del Faetano Floriano Sperindio: "Diciamo che l'occasione del 94° è lo specchio della stagione, arriviamo lì e ci manca sempre qualcosa e purtroppo ci è mancato per tutta la stagione. Abbiamo fatto le ultime tre partite, una meglio dell'altra, abbiamo tenuto testa fino al 94° al Tre Fiori, forse speravano che uscissimo dal campo per andare negli spogliatoi, ma noi ci crediamo fino alla fine".









