Faetano-Tre Fiori, Prandelli: "Manca veramente poco". Zonzini: "Peccato, ci abbiamo provato"

Match-winner il capitano del Tre Fiori Matteo Prandelli, al 22° centro stagionale: "È stato importante per come si era messa la partita, perché comunque non è facile sbloccarle queste partite un po' chiuse con i primi caldi. Sicuramente uno dei gol più importanti di questo campionato, di questo percorso. Sarei bugiardo a dire che non siamo vicini al traguardo, manca veramente poco. Adesso abbiamo l'ultima finale con due risultati su tre a disposizione e vedremo di fare il nostro meglio. Magari per qualcuno che è un po' più giovane può pesare il pallone un pochino di più, però mi sembra che stiamo dimostrando sul campo che non abbiamo paura di affrontare nessuna partita. Siamo abbastanza consapevoli di quello che ci stiamo giocando"

Una prestazione tutto cuore quella fornita del Faetano dell'altro capitano, Kevin Zonzini: "Purtroppo non abbiamo più niente da dire, giochiamo con un po' più di spensieratezza, senza paura ovviamente. Ci abbiamo provato a fare il meglio, li abbiamo messi in difficoltà, però alla fine i tre punti vanno a loro. Per il prossimo anno vediamo il da farsi, come andranno le cose, come verranno fatte. Speriamo di fare la cosa migliore possibile per tutti quanti".











