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Faetano, via alla nuova stagione: Bernardi guida i nuovi arrivi

Lunedì 17 agosto parte la preparazione agli ordini di mister Sperindio. Nove i giocatori confermati dall'anno scorso

13 ago 2026
Faetano, via alla nuova stagione: Bernardi guida i nuovi arrivi

Prenderà il via lunedì 17 agosto al Campo Sportivo “Guido Della Valle” la stagione 2026/2027 del Faetano Calcio, con il primo allenamento collettivo e i test fisici. Confermato lo staff tecnico guidato dall'allenatore Floriano Sperindio, con il vice Emilio Di Stasio, il preparatore atletico Samuele Gianni, il preparatore dei portieri Marco Casalboni e il massofisioterapista Alessandro Serofilli. Novità in società con l'arrivo del nuovo direttore sportivo Gaetano Lonardo.

Nove i giocatori confermati della scorsa stagione, mentre sono numerosi i nuovi innesti. Completamente rinnovato l'attacco con Federico Nicolini, Simone Salvi, Diego Michelucci, Juan David Riva Garrido e Marco Bernardi, classe 1994 ed ex nazionale sammarinese. Tra gli altri arrivi il portiere Tommaso Panfili, i difensori Salvatore Cerino, Giovanni Iaccarino, Simone Riccardi e Antonio Marchese e i centrocampisti Andrea Ulizio, Samuele Renzi, Gian Luca Scalcione e Michele Brancaccio.




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