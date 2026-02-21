Fall: "Vittoria sofferta", Grieco "Puntiamo ancora ai playoff"

"È stata una vittoria proprio sofferta, nell'ultima mezzora". Il commento di Assane Fall è secco, senza girare intorno all'argomento, al termine di una gara che ha visto la Folgore strappare tre punti al Pennarossa con tante difficoltà, aiutata anche dalla traversa. "Sappiamo che squadra sia il Pennarossa: sul 3-1 ci hanno provato e riprovato, poi abbiamo preso il goal con un po' di confusione e la partita è andata così, però siamo stati bravi a portarla a casa", aggiunge.

Fino al 3-1, comunque, nel secondo tempo avete sfruttato ogni errore avversario e difeso bene...

"Sì, dietro siamo forti. Giochiamo gli uno contro uno per poi ripartire con gli attaccanti che abbiamo, per far male".

Cinque vittorie e un pareggio nelle ultime sei gare: non è cosa da poco...

"Non è poco. Noi facciamo il nostro e vedremo da qui alla fine dove ci porterà".

Nonostante il pareggio mancato all'ultimo minuto per un nulla, Cristian Greco, parla di tanti errori da parte del Pennarossa: "Troppi, da parte nostra, magari di superficialità. Però alla fine abbiamo dato veramente tutto ed eravamo a un centimetro dal pareggio. C'è rammarico, ma complimenti agli avversari ci hanno creduto di più".

Errori che, forse, si fanno sentire soprattutto in attacco...

"Ci fanno sempre partire con un goal da recuperare e dobbiamo essere più cinici, più cattivi. Dobbiamo migliorare nell'ultimo passaggio. Però ancora la lotta per i playoff è apertissima, siamo in corsa, non molliamo un centimetro".







