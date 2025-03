CAMPIONATO SAMMARINESE Fatica risponde a Turrisi: 1-1 nel derby tra Cosmos e Folgore Nonostante l'inferiorità numerica il Cosmos trova il pareggio al 90' con Fatica e resta in zona play-off. La Folgore gioca un gran primo tempo e segna con Turrisi ma non basta: il terzo posto ora è a 3 punti di distanza.

Un tempo a testa, un punto a testa: il derby di Serravalle tra Folgore e Cosmos termina 1-1. Passano 90 secondi e il match si accende: Turrisi prende la mira e calcia, lo strano effetto che prende la sfera costringe Semprini a rifugiarsi in corner. L’attaccante giallorossonero - con un’insolita maglia numero 3 - é particolarmente ispirato e al 21’ firma il vantaggio: Pancotti con un cross morbido in area, Turrisi sfrutta tutti i suoi centimetri per anticipare Semprini e incornare l’1-0 Folgore. Il Cosmos del primo tempo é tutto in questo colpo di testa del rientrante Badalassi, bloccato da Guddo. Falciano, invece, si fa preferire: punizione insidiosa di Sartori, Semprini allontana. Il derby cambia al tramonto del primo tempo, quando il direttore di gara punisce un colpo di Ammirati a palla lontana su Turrisi e lo espelle.

Cosmos sotto di un gol e di un uomo, la Folgore fallisce un clamoroso match point a inizio ripresa. Pancotti la scippa a Fatica, poi si lascia ipnotizzare sul più bello da Semprini, miracoloso nel tenere in vita i suoi. Tra i più ispirati in casa Falciano, come spesso accade, c’è sempre Pancotti: super giocata per liberarsi in mezzo a 3, prima di venir steso quasi al limite. Ed é lo stesso Pancotti a farla girare sopra la barriera, Semprini in qualche modo ci arriva. Nonostante l’inferiorità numerica, il Cosmos ci crede nel finale: terzo tempo di Badalassi e stacco, Guddo é attento e respinge. La voglia dei ragazzi di Andy Selva di andarsi a prendere questo pareggio viene premiata al 90’: da corner, Fatica anticipato all’ultimo. L’azione prosegue, sfera ributtata in mezzo da Ben Kacem e ancora Fatica é ben appostato per battere Guddo e scrivere 1-1. E la palla per il clamoroso ribaltone ce l’ha Errico, a caccia del gol olimpico: Guddo non si fa sorprendere. Triplice fischio sul tentativo da fuori di Ben Kacem, fuori misura. Il Cosmos si prende un buon punto, vista la situazione a fine primo tempo. La Folgore scivola a -3 dal Tre Fiori terzo.

