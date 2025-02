NAZIONALE Fausto Salicioni: "Voglio fare gol per la Nazionale di San Marino" Classe 2006, di ruolo attaccante centrale, il calciatore sammarinese di origini argentine è cresciuto nel San Lorenzo ed è molto vicino alla Virtus Entella capolista in serie C.

Classe 2006, argentino con passaporto sammarinese, Fausto Salicioni è cresciuto nel settore giovanile del San Lorenzo. L'attaccante sudamericano sogna la nazionale di San Marino e la convocazione per le qualificazioni ai mondiali 2026. Salicioni conta già alcune presenze con la maglia dell'argentina under 17 e in questo momento è in trattativa per vestire la maglia della Virtus Entella nel campionato di serie C italiano:

"Sì, io sono sammarinese per il papà del mio nonno e il mio sogno è giocare in nazionale sammarinese perché sta crescendo piano piano e mi piace giocare ed entrare nel gruppo della nazionale. E' bello perché io credo che si sta facendo bene e piano piano va meglio. E' bello quello. Io ho fatto le giovanili nel San Lorenzo dai 12 ai 18 anni. Io sono di Viedma, Rionegro e la Patagonia d'Argentina. Dopo San Lorenzo mi ha chiamato e ho giocato in San Lorenzo finora. Il mio ruolo è attaccante centrale. Mi piace fare gol e il mio ruolo è fare gol, sempre".

"Io ho giocato in nazionale argentina under-17. L'Argentina è tanto e bella, mi piace tanto. E' un po' diversa perché un giorno ti chiama, l'altro no. E' bello, sì. Anche come ti ho detto. San Marino è un gruppo unico che non gioca per i soldi. È vive il calcio con grande passione e gioca per la propria Nazionale. Ho parlato con Dante Rossi, argentino. Ho parlato con i fratelle Benvenuti e con Filippo Fabbri".

Quindi possiamo dire che ti aspetti nei prossime mesi anche una convocazione, di essere chiamato per gli allenamenti?

"Mi piace tanto, sì. Ho parlato con loro perché io voglio giocare in Italia e anche giocare nella Nazionale di San Marino. Mi piace tanto. Ho parlato con Dante che mi ha raccontato un po' come è. Con Filippo, con i benvenuti tutti. Mi piacerebbe davvero tanto essere chiamato".





