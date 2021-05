FC San Marino 2021: "Proficuo incontro con la Segreteria, prosegue il dialogo con la FSGC"

Continua il lavoro di costituzione dell'FC San Marino 2021. Prevista per giovedì la seduta del Cda che prevede la valutazione della proposta per completare l'organigramma e la definizione delle linee generali per quanto riguarda il progetto sportivo, tecnico e finanziario. I vertici della società hanno valutato positivamente l'incontro con la Segreteria allo Sport. Prosegue inoltre il dialogo con la FSGC. In una nota l'FC San Marino 2021 conferma che a tal riguardo: nel corso degli incontri, anche recentissimi, il vertice della Fsgc ha manifestato la propria volontà tesa a creare tutte le condizioni utili e necessarie allo svolgimento della attività, a cominciare dalla concessione delle infrastrutture per la disputa delle partite ufficiali casalinghe, con riferimento particolare anche alla possibilità di utilizzare il San Marino Stadium di Serravalle". Tra i prossimi passi anche l'affiliazione alla FIGC e la richiesta d'iscrizione al campionato di Eccellenza.

