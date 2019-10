Federcalcio e Federazione Sport Speciali ancora insieme: firmato l'accordo di collaborazione

Un'intesa destinata a durare nel tempo. La Federazione Sammarinese Giuoco Calcio, nelle vesti del segretario generale Luigi Zafferani e del presidente Marco Tura, ha ricevuto alla Casa del Calcio il pari grado Filiberto Felici e il vice Bruno Muccioli della Federazione Sammarinese Sport Speciali per la stipula di un accordo di collaborazione tecnico-organizzativa. La Federazione Sport Speciali, sempre molto attiva - in particolare nel calcio -, viene dalla splendida organizzazione della San Marino Special Cup anche se Felici ha in serbo qualche novità.

Oltre a strutture e materiale tecnico, la Federcalcio si impegna a sostenere economicamente il settore calcio degli Sport Speciali nella misura di 10.000 euro all'anno per tre anni (2021 e 2022 salvo approvazione del Consiglio Federale che entrerà in carica nel quadriennio 2021/2024). L'accordo si inserisce nella politica di collaborazione tra federazioni prevista nel documento di politica sportiva del CONS.





Nel servizio le interviste a Filiberto Felici, presidente FSSS, e Marco Tura, presidente FSGC