Come le altre Federazioni, anche il calcio sarà chiamato ad eleggere i dirigenti per il quadriennio olimpico 2025/2028. Presidente e consiglieri in carica sono candidati di diritto. Per il nuovo ciclo ha ufficializzato la candidatura, in una nota, a ruolo di presidente Matteo Mazza, mentre per un posto da consigliere ci sono: Michele Della Valle, Maximiliano Gobbi, William Guerra, Pierangelo Manzaroli, Luca Nanni e Stefano Semprini.