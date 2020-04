Federcalcio: priorità a salute e sicurezza dei calciatori, se ci saranno le condizioni faremo di tutto per finire la stagione

La Federazione Sammarinese Gioco Calcio ribadisce la priorità della tutela della salute e della sicurezza di tutti coloro che sono coinvolti dall’attività sportiva ed ogni eventuale decisione è pertanto subordinata alle misure adottate dalle autorità politiche e sanitarie competenti. Sulla base di questo principio anche per il calcio sammarinese si aprono tre scenari, il completamento della stagione secondo il format previsto, la revisione della formula per completare la stagione oppure la conclusione anticipata delle competizioni, con indicazione delle squadre partecipanti alle coppe europee tenendo conto delle linee guida espresse dal Comitato Esecutivo della UEFA. Per quanto riguarda il Futsal, se fosse possibile una ripresa normale o modificata dell’attività, la massima priorità verrà data al Campionato, in quanto si tratta dell’unica competizione sammarinese che assegna un posto nella Champions League del Futsal.