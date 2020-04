SOLIDARIETÀ Federtennis: 3 mila euro donati alla Protezione Civile Anche la Federtennis si aggiunge alla lunga scia di solidarietà

Federtennis: 3 mila euro donati alla Protezione Civile.

Anche il tennis biancazzurro in campo contro il coronavirus. La Federazione Sammarinese Tennis, grata per l’impagabile lavoro che tutto l’apparato sanitario sta svolgendo in questo momento di estrema difficoltà per il Paese a causa dell’emergenza da Covid-19, ha destinato 3.000 euro sul conto acceso dalla Protezione Civile. Al contributo economico si aggiungono i sentimenti di gratitudine di tutto il movimento tennistico biancazzurro nei confronti di chi, in vari ambiti, è quotidianamente impegnato nel contrasto alla diffusione del contagio.



I più letti della settimana: