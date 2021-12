Femminile: 2-1 in rimonta della San Marino Academy contro Palermo

Torna alla vittoria la San Marino Academy. La squadra di Alain Conte supera in rimonta il Palermo per 2-1. Rosanero in vantaggio dopo 5 minuti con Chiara Dragotto. Al 15' arriva il pareggio dell'olandese Sofieke Jansen. La rete del 2-1 con Raffaella Barbieri al 32'. In chiusura di primo tempo è protagonista anche Francesca Montanari nel respingere un calcio di rigore a Simona Zito. Le biancoazzurre salgono a quota 15 punti in classifica. Al comando Brescia e Como con 20 punti, con la formazione lariana che deve recuperare una partita. Prossimo impegno per la San Marino Academy in trasferta nel derby contro il Cesena.