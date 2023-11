CALCIO FEMMINILE Femminile: 3-0 a tavolino per la San Marino Academy contro la Sampdoria Squalificata per una giornata Katarzyna Siejka per fatti relativi al tesseramento con la Torres.

Vittoria a tavolino per 3-0 per la primavera della San Marino Academy contro la Sampdoria. È questa la decisione del giudice sportivo decretata con comunicato ufficiale. La partita era terminata 5-1 per le blucerchiate, ma vista la mancata presenza dell'ambulanza, obbligatoria da regolamento, è arrivato il ko a tavolino per la Sampdoria e la penalizzazione di 1 punto. Il regolamento recita che: l'arbitro non deve dare inizio alla partita in caso di assenza dell'ambulanza.

La Procura Federale della FIGC ha intanto squalificato per una giornata il portiere della prima squadra della San Marino Academy, Katarzyna Siejka. I fatti risalgono a quando la calciatrice polacca era tesserata per la Torres, periodo nel quale si era avvalsa dell'opera professionale di un soggetto non iscritto al registro degli agenti sportivi. Nonostante l'episodio sia riferito a una stagione già conclusa, la squalifica andrà scontata nel campionato di competenza.

