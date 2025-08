SAN MARINO ACADEMY Femminile: a centrocampo arriva Ilaria Gattuso La giocatrice ex Reggina, Cosenza, Catania e Chievo farà la propria seconda stagione in SerieB

Femminile: a centrocampo arriva Ilaria Gattuso.

Rinforzo a centrocampo per la San Marino Academy con Ilaria Gattuso. La giocatrice, classe 2004, è alla sua seconda stagione in Serie B dopo l'esperienza della scorsa con il Chievo Women. Gattuso è nata in Calabria dove è cresciuta calcisticamente con la Reggina per poi passare a Cosenza e Catania.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: