Femminile: a Cittadella la San Marino Academy torna alla vittoria

Grazie a una rete di Raffaella Barbieri al 69' minuto, al termine di una grande azione di Yesica Menin, la San Marino Academy torna alla vittoria vincendo sul campo del Cittadella 1-0. Un successo che vale doppio in virtù del ko casalingo della Lazio contro il Napoli per 2-1. In classifica il Napoli consolida il primato con 33 punti davanti alla San Marino Academy che scavalca proprio la Lazio portandosi a quota 29 punti andando a occupare la posizione promozione. Pari per 0-0 nel derby tra Ravenna e Cesena.