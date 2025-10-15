Femminile: a Roma la San Marino Academy trova il primo risultato positivo

Foto: SMAcademy/Ponso

Primo punto in stagione per la San Marino Academy. La squadra di Giacomo Piva pareggia per 0-0 sul campo della Res Women. Limardi esce dall'area di rigore, Congia salva sulla conclusione di Palombi. Res vivace nella prima parte di gara. Le Titane si fanno apprezzare per una bella girata in acrobazia di Fracas che termina sul fondo. Le biancoazzurre costruiscono anche sull'asse Sechi-Fracas andando a impegnare l'estremo difensore capitolino. Zazzera è tra le più pericolose ma non riesce a trovare lo spunto decisivo. Prima della chiusura di tempo che occasione per Palombi che di testa, da ottima posizione, non angola e permette a Limardi di fare sua la palla.

Nella ripresa altra palla gol per la Res con Variale da dentro l'area spara alto. Cresce la pressione della Res Women che va vicino in più di un'occasione alla conclusione. Le Titane riescono a contendere la pressione avversaria. L'ultima occasione di Boldrini viene bloccata. Non ci sono reti al fischio finale, per la San Marino Academy un punto importante per il morale e per la classifica. Prossimo turno in casa contro il Vicenza, gara fondamentale per la salvezza.







