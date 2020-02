COPPA ITALIA Femminile: a San Marino arriva la AS Roma Al via i quarti di finale, con la squadra di Alain Conte che sfida ad Acquaviva quella di Betty Bavagnoli.

Sfida di prestigio per la San Marino Academy che ad Acquaviva incontrerà la AS Roma. È Coppa Italia, sono i quarti di andata, di una competizione che vedrà sfidarsi otto squadre. Di queste, sette sono di serie A, una, la San Marino Academy, unica rimasta della serie B. Ancora un ulteriore conferma di quello che le Titane stiano facendo di buono in questa stagione. Contro la Roma di Betty Bavagnoli le biancoazzurre hanno la possibilità di staccare per un attimo la spina dal campionato e giocarsi un'occasione unica, quella di sfidare un club di categoria superiore. Non una novità per la San Marino Academy, arrivata ai quarti passando per l'ottavo di finale vinto contro l'Hellas Verona. Il gol di Raffaella Barbieri aveva deciso la sfida giocata in gara unica ad Acquaviva. I quarti si giocano anche con le gare di ritorno. L'obiettivo delle biancoazzurre può essere quello di regalarsi una trasferta a Roma, il prossimo 26 febbraio, sognando magari ancora un po'. Le giallorosse possono contare su un organico di assoluto valore, il capitano Elisa Bartoli e compagne puntano al passaggio del turno per migliore la semifinale raggiunta lo scorso anno. Il tecnico giallorosso Betty Bavagnoli conta in carriera ben 7 scudetti vinti da calciatrice, con 7 maglie diverse. Da allenatrice è alla seconda stagione in giallorosso, dopo aver ricoperto anche il ruolo di vice di Carolina Morace sulla panchina della nazionale femminile del Canada. Fischio d'inizio alle 14:30 ad Acquaviva, per una partita che vede la Roma favorita, ma nella quale la squadra di Alain Conte vorrà di certo trovare la prestazione dopo i due ko consecutivi in campionato contro Lazio e Napoli. Tutto per preparare al meglio le prossime sfide in serie B e giocarsi una seconda parte di stagione ancora da grande protagonista.



