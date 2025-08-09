Femminile: Ada Daple alla San Marino Academy.

Ada Daple è una nuova calciatrice della San Marino Academy. La 26enne della Costa D’Avorio, di ruolo difensore, è a disposizione del tecnico Giacomo Piva per il prossimo campionato di serie B, dopo le esperienze fatte con Lecce e Jesina.
[Banner_Google_ADS]
I più letti della settimana:
{{title}}
Questo sito fa uso di cookie, anche di terze parti, necessari al funzionamento e utili alle finalità illustrate nella privacy e cookie policy. Per maggiori dettagli o negare il consenso a tutti o alcuni cookie consulta la nostra privacy & cookie policy