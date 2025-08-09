CALCIO FEMMINILE Femminile: Ada Daple alla San Marino Academy

Femminile: Ada Daple alla San Marino Academy.

Ada Daple è una nuova calciatrice della San Marino Academy. La 26enne della Costa D’Avorio, di ruolo difensore, è a disposizione del tecnico Giacomo Piva per il prossimo campionato di serie B, dopo le esperienze fatte con Lecce e Jesina.

[Banner_Google_ADS]







I più letti della settimana: