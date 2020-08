SERIE A Femminile, Alain Conte: "Con l'Empoli abbiamo completamente sbagliato la partita" Nella gara d'esordio in serie A della San Marino Academy le Titane vengono travolte 10-0 dall'Empoli. Prossimo impegno in casa contro il Milan.

Esordio durissimo per la San Marino Academy nel campionato di serie A, la squadra di Alain Conte è stata travolta dall'Empoli con il risultato di 10-0, con cinque reti per tempo. Il tecnico sammarinese non cerca alibi, soddisfatto quello toscano per la vittoria nella prima partita ufficiale.





I più letti della settimana: