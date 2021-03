SERIE A FEMMINILE Femminile: Alain Conte ha vinto la panchina d'argento Gianpiero Piovani si aggiudica la Panchina d'Oro

Femminile: Alain Conte ha vinto la panchina d'argento.

Il tecnico della San Marino Academy Alain Conte si è aggiudicato la Panchina d'Argento del calcio Femminile. Il tecnico romagnolo protagonista del doppio salto dalla serie C alla serie A con la San Marino Academy succede ad Alessandro Pistolesi. La Panchina d'Oro per il femminile va a Gianpiero Piovani allenatore del Sassuolo. Per l'ex giocatore del Piacenza è la seconda affermazione dopo quello ottenuto due anni fa come tecnico del Brescia.

