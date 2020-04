Femminile, Alain Conte: "In caso di sospensione la classifica parla chiaro"

La ripresa dei campionati è avvolta dalla grande incertezza. Situazione che a cascata riguarda anche il calcio femminile di serie A e B, campionati legati direttamente alla FIGC. Spetterà dunque alla Divisione Calcio Femminile prendere una decisione.

Primo obiettivo è di certo il ritorno alla normalità che significa anche sicurezza e garanzie per le atlete. Una volta raggiunto questo, sarà necessario anche capire quale sarà la strada che la FIGC vorrà percorrere per i campionati, anche per non perdere quanto di buono è stato fatto.

Nel video l'intervista a Alain Conte