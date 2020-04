Femminile, Alain Conte: "Prima la salute, poi il calcio"

La questioni legata alla conclusione dei campionati riguarda anche il calcio femminile di serie A e B, con particolare interesse anche la San Marino Academy. La squadra di Alain Conte è in lotta per la promozione con Napoli e Lazio. Oggi la classifica vede le Titane in terza posizione, ma con una gara da recuperare. Solo la Lazio, delle tre squadre di vertice, ha giocato tutte le gare da calendario. Tanti dubbi sulla ripresa del campionato, che comunque, in caso di ripartenza deve essere completato con 6 intere giornate più 7 gare da recuperare spalmate su due turni.

Nel video la video intervista ad Alain Conte