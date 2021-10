SERIE B FEMMINILE Femminile, Alain Conte torna a San Marino

Alain Conte torna sulla panchina della San Marino Academy. Il tecnico romagnolo protagonista con la squadra biancoazzurra del doppio salto dalla serie C alla serie A, prende il posto di Alessandro Recenti. Conte aveva concluso la sua avventura sul Titano lo scorso maggio dopo l'ultima giornata di serie A contro la Fiorentina con una sconfitta per 2-1 e con il ritorno in serie B. Domenica il debutto sulla panchina della San Marino Academy contro la Pro Sesto in trasferta.

