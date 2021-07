SERIE B FEMMINILE Femminile: Alessia Piazza alla San Marino Academy

Femminile: Alessia Piazza alla San Marino Academy.

Rinforzo in porta per la San Marino Academy che annuncia l'arrivo di Alessia Piazza per sostituire Gloria Ciccioli passata all'Empoli. Piazza è cresciuta nel Como 2000, con la maglia del quale ha debuttato in Serie A nel 2012, giocando anche in Svizzera, al Lugano, prima di passare alla Pink Bari, al Tavagnacco e infine al Milan, nel 2019.

