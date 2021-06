FEMMINILE Femminile: Alice e Giulia Zaghini convocate in Nazionale U17

C'è un po' di San Marino Academy anche nella nazionale italiana under 17. Il CT Nazzarena Grilli ha convocato per lo stage di Tirrenia anche le sorelle Alice e Giulia Zaghini, rispettivamente portiere e difensore classe 2005. Per lo stage, ma della nazionale under 19 di Enrico Sbardella, è stata convocata anche la sammarinese Chiara Beccari, attaccante della Juventus Primavera.

