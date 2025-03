Femminile: alla Lazio la sfida al vertice. San Marino Academy ko 2-0

La Lazio si aggiudica il big match della sedicesima giornata del campionato primavera 2 e si conferma capolista del girone B. San Marino Academy battuta 2-0 a domicilio. I due gol subiti nel primo tempo condannano la squadra di Giacomo Piva, che sogna la sesta vittoria consecutiva ed il primo posto della classifica ed invece scivola in terza posizione, scavalcata anche dal Cesena. Le capitoline partono forte ed al 14' la sbloccano. Morato Rodriguez serve sulla corsa Livignani, il cui cross viene deviato da Forcellini contro la traversa, Sofia Mancini è in agguato e di testa deve solamente appoggiare la palla in porta.

La San Marino Academy prova a reagire ma non crea pericoli dalle parti di Gregori. Le ospiti, invece, sono più determinate ed al 38' raddoppiano su calcio di rigore concesso per fallo di mano di Lombardi sul cross di Mancini. Dal dischetto Loret Marina Morato Rodriguez spiazza il portiere. Forte del doppio vantaggio l'undici di Pamela Pace gestisce agevolmente la ripresa, andando più volte vicino al tris. Al 56' Livignani parte palla al piede poi scarica il tiro che si stampa contro la traversa, Mancini è di nuovo ben apposta ma questa volta non trova la via del gol. Un solo giro di lancette e la numero dieci biancoceleste si divora una ghiotta occasione mandando la sfera sul fondo.

Reazione San Marino Academy che si fa viva su calcio d'angolo, Gregori allontana la palla che Iorio gira prontamente mandandola però sull'esterno della rete. Mancini ha nuovamente la possibilità di realizzare la doppietta ma il suo tiro a colpo sicuro scheggia la traversa e termina sul fondo. Al 69' ancora Mancini a caccia del gol ma a tu per tu con Forcellini si vede respingere la conclusione. A dieci dalla fine le padrone di casa potrebbero riaprila. Terenzi lavora bene il pallone poi lo serve a Iorio che però non riesce a superare Gregori, che in uscita le sbarra la strada facendo sua la sfera in due tempi. E' l'ultima emozione del match che la Lazio vince con merito 2-0.

Paolo Crescentini