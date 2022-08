SERIE B FEMMINILE Femminile, Arezzo vs San Marino Academy alla prima giornata Il campionato inizierà il 18 settembre per concludersi il 28 maggio 2023. Una promozione diretta, l'altra dopo lo spareggio con la penultima di serie A. Tre le retrocessioni in serie C.

Partirà in trasferta sul campo del neo-promosso Arezzo il prossimo campionato di serie B della San Marino Academy. La squadra del tecnico Giulia Domenichetti esordirà il 18 settembre, la settimana successiva la prima casalinga contro l'Hellas Verona. Il girone di andata si concluderà il 29 gennaio contro la Ternana. L'ultima giornata di campionato è in programma per il 28 maggio. La prima classifica salirà direttamente in serie A, mentre la seconda giocherà lo spareggio con gara di andata e ritorno contro la penultima di serie A. In serie C retrocederanno le ultime tre classificate. Questo il programma della prima giornata:

Apulia Trani – Chievo VR

Arezzo – San Marino Academy

Cittadella – Cesena

Genoa – Tavagnacco

Hellas Verona – Sassari Torres

Lazio – Brescia

Ternana – Ravenna

Trento - Napoli

