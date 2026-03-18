SERIE B FEMMINILE Femminile, bella vittoria della San Marino Academy a Vicenza Un gol nella ripresa vale il terzo risultato di fila per la squadra di Giacomo Piva.

Femminile, bella vittoria della San Marino Academy a Vicenza.

Terzo risultato positivo nelle ultime tre gare per la San Marino Academy che vince sul campo del Vicenza e aggancia le venete al nono posto in classifica. Avvio di gara positivo per le Titane che ci provano con un paio di occasioni dalla distanza. Dall'altra parte il Vicenza sugli sviluppi di un calcio d'angolo, che non crea problemi alle sammarinesi. Tra le migliori occasioni per il Vicenza c'è quella di Ponte, la girata di testa non trova lo specchio di porta, mentre per la San Marino Academy c'è il tentativo di Tamborini che si vede respingere la conclusione da Seskute. Rischio per le Titane quando sul cross dalla sinistra la deviazione di Sciarrone rischia di terminare nella propria porta. Poi la parata di Limardi sulla conclusione dalla distanza neutralizzato in calcio d'angolo. San Marino Academy vicino al vantaggio sugli sviluppi di un calcio d'angolo con deviazione di Sechi sul primo palo e la palla che attraversa lo specchio di porta. Il gol che decide la partita arriva con Iardino che deve appoggiare in fondo alla rete il cross di Tamborini all'80'. È la rete da tre punti che vale la seconda vittoria nelle ultime tre gare. Prossimo impegno per la squadra di Giacomo Piva in casa contro l'Arezzo.

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