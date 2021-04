SERIE A FEMMINILE Femminile: brutta tegola in casa San Marino Academy, out Landa e Piazza

Femminile: brutta tegola in casa San Marino Academy, out Landa e Piazza.

Non arrivano buone notizie dall'infermeria della San Marino Academy. Gli esami a cui sono state sottoposte Serena Landa e Martina Piazza hanno riportato per entrambe la rottura del legamento crociato. L'attaccante biancoazzurra si è fatta male nel secondo tempo della partita contro l'Hellas Verona, mentre il difensore in occasione della rifinitura di sabato scorso.

