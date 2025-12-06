SERIE B FEMMINILE Femminile: brutto ko della San Marino Academy sul campo della Freedom Biancoazzurre avanti 2-0, poi le piemontesi segnano cinque reti.

Nell'anticipo della giornata del campionato di serie B femminile, la San Marino Academy perde 5-2 sul campo della Freedom. Biancoazzurre avanti 2-0 grazie alle reti di Sechi al 10' e Gattuto al 59', poi le Titane subiscono il ritorno delle piemontesi che tra il 59' e il 93' segnano cinque reti con: Bonetti (2), Errico, Zanni e Spinelli. Nell'altro anticipo di giornata il Lumezzane supera il Cesena 2-1.

